В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 201 человек

Подтверждённых диагнозов на 5 августа — 201. За всё время пандемии в регионе выявлено 369 256 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За сутки от коронавируса умер 1 человек. Всего же с начала пандемии – 10 917.

Госпитализировано за сутки — 44, вылечились 85 человек за сутки.

Напомним, учёные Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН выявили, что производные борнеола могут использоваться как основа препаратов для лечения коронавируса.

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