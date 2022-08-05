Бывшего министра здравоохранения Алтая задержали за взятки

Сотрудники управления ФСБ задержали экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его подозревают в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования.

Минздрав он возглавлял с августа по декабрь 2018 года. Затем его назначили директором реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В феврале 2022 года его назначили главным врачом Кош-Агачской районной больницы.

Фото: © Министерство здравоохранения РА