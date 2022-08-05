В Красноярске в выходные проверят водителей на трезвость

В Красноярске с вечера пятницы и на протяжении всех выходных дорожные полицейские проведут рейд «Нетрезвый водитель».

— За вождение автомобиля в нетрезвом виде полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность, — рассказал заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД Красноярска, Андрей Бегишев.

Информацию о водителях с признаками опьянения можно сообщать в Госавтоинспекцию по круглосуточному телефону «Синяя линия» 8 (391) 263-10-19.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости