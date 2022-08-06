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Как сохранить нормальное артериальное давление рассказали красноярцам в Минздраве

Главная Общество
Красноярск
08:05 6 Августа 2022
в красноярском крае, здоровье, минздрав, выздоровление, жители
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В Минздраве Красноярского края жителям региона напомнили о том, что если вам старше 30 лет, то измерять артериальное давление необходимо регулярно. Врачи отмечают, что это позволит избежать проблем с сердечно-сосудистой системой или обнаружить их на начальном этапе.

Нормальное артериальное давление для взрослого – 120/80. По словам специалистов, чтобы сохранить его необходимо придерживаться следующих правил:

  • отказаться от никотина и алкоголя; 
  • следить за своим весом;
  • заниматься физическими упражнениями от 30 минут в день;
  • включить в рацион овощи и фрукты;
  • снизить потребление соли. 

Отметим, что узнать, есть ли у вас гипертония, можно, пройдя тест нацпроекта «Здравоохранение». 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

 

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