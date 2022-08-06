Как сохранить нормальное артериальное давление рассказали красноярцам в Минздраве

В Минздраве Красноярского края жителям региона напомнили о том, что если вам старше 30 лет, то измерять артериальное давление необходимо регулярно. Врачи отмечают, что это позволит избежать проблем с сердечно-сосудистой системой или обнаружить их на начальном этапе.

Нормальное артериальное давление для взрослого – 120/80. По словам специалистов, чтобы сохранить его необходимо придерживаться следующих правил:

отказаться от никотина и алкоголя;

следить за своим весом;

заниматься физическими упражнениями от 30 минут в день;

включить в рацион овощи и фрукты;

снизить потребление соли.

Отметим, что узнать, есть ли у вас гипертония, можно, пройдя тест нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости