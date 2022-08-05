В Красноярске стартовала краевая спартакиада угольщиков СУЭК

В городе Красноярске сегодня стартовала первая после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19, краевая спартакиада угольщиков СУЭК. Соревнования сотрудники крупнейшей в России угольной энергетической компании посвятят Дню шахтера.

В целом это уже 21-я спартакиада угольщиков Красноярского края – традиция отраслевых спортивных соревнований стала одной из первых социальных инициатив, которую возродила СУЭК в регионе.

"Угольщики – очень спортивные, за время пандемии они соскучились по масштабным состязаниям, и на спортплощадки нынче выходят с особым настроением", - уточнил на церемонии открытия генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров.

Вместе с председателем Красноярской территориальной организации "Росуглепрофа" Олегом Килиным – а профсоюзы выступили соорганизаторами спартакиады – он пожелал спортсменам ярких соревновательных, игровых моментов и красивых побед.

За победы будут бороться шесть команд – от каждого из предприятий СУЭК в регионе, это Бородинский, Назаровский и Березовские разрезы, сервисные подразделения – Погрузочно-транспортное управление и Ремонтно-механический завод из Бородино, а также сборная аппарата управления из Красноярска.

На объектах Сибирского федерального университета они разыграют медали в восьми дисциплинах – мини-футболе, волейболе среди мужских и женских команд, дартсе, настольном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетической эстафете и кроссе.

"Мы приехали только за победой, хотя команды наших коллег и соперников, надо признать, сильные", - говорят лидеры последней спартакиады, которая проходила в Бородино в начале марта 2020 года, – спортсмены Бородинского разреза.

Соревнования будут проходить в течение двух дней на объектах Всемирной зимней универсиады 2019 года, победителей наградят в субботу на торжественной церемонии закрытия.

Добавим, что укреплению здоровья трудовых коллективов в СУЭК уделяется особое внимание. На красноярских предприятиях в занятия физкультурой и спортом вовлечено свыше 40 % сотрудников. В течение всего года горняки участвуют в рабочих спартакиадах – они проводятся на каждом из предприятий между цехами, производственными участками; успешно выступают на городских и краевых соревнованиях, таких как спартакиада КФК; сдают нормы ГТО. Кроме того, угольщики участвуют в развитии спортивной инфраструктуры в городах присутствия, поддерживают детские спортивные секции.

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Фото: © пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"