5 августа
Красноярск
погода +17 °C
60.26
 
€ 61.09
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске стартовала краевая спартакиада угольщиков СУЭК

Главная Общество
Красноярск
14:40 5 Августа 2022
красноярск, производство, промышленность, спорт, спортсмены
версия для печати Ico_print

В городе Красноярске сегодня стартовала первая после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19, краевая спартакиада угольщиков СУЭК. Соревнования сотрудники крупнейшей в России угольной энергетической компании посвятят Дню шахтера.
В целом это уже 21-я спартакиада угольщиков Красноярского края – традиция отраслевых спортивных соревнований стала одной из первых социальных инициатив, которую возродила СУЭК в регионе.

"Угольщики – очень спортивные, за время пандемии они соскучились по масштабным состязаниям, и на спортплощадки нынче выходят с особым настроением", - уточнил на церемонии открытия генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров.

 

В Красноярске стартовала краевая спартакиада угольщиков СУЭК

Вместе с председателем Красноярской территориальной организации "Росуглепрофа" Олегом Килиным – а профсоюзы выступили соорганизаторами спартакиады – он пожелал спортсменам ярких соревновательных, игровых моментов и красивых побед.

За победы будут бороться шесть команд – от каждого из предприятий СУЭК в регионе, это Бородинский, Назаровский и Березовские разрезы, сервисные подразделения – Погрузочно-транспортное управление и Ремонтно-механический завод из Бородино, а также сборная аппарата управления из Красноярска.

В Красноярске стартовала краевая спартакиада угольщиков СУЭК

На объектах Сибирского федерального университета они разыграют медали в восьми дисциплинах – мини-футболе, волейболе среди мужских и женских команд, дартсе, настольном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетической эстафете и кроссе.

"Мы приехали только за победой, хотя команды наших коллег и соперников, надо признать, сильные", - говорят лидеры последней спартакиады, которая проходила в Бородино в начале марта 2020 года, – спортсмены Бородинского разреза.

Соревнования будут проходить в течение двух дней на объектах Всемирной зимней универсиады 2019 года, победителей наградят в субботу на торжественной церемонии закрытия.

Добавим, что укреплению здоровья трудовых коллективов в СУЭК уделяется особое внимание. На красноярских предприятиях в занятия физкультурой и спортом вовлечено свыше 40 % сотрудников. В течение всего года горняки участвуют в рабочих спартакиадах – они проводятся на каждом из предприятий между цехами, производственными участками; успешно выступают на городских и краевых соревнованиях, таких как спартакиада КФК; сдают нормы ГТО. Кроме того, угольщики участвуют в развитии спортивной инфраструктуры в городах присутствия, поддерживают детские спортивные секции.

Возрастная категория 18+

Фото: © пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 

 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Центральном районе убрали 84 кубометра бумажных объявлений

В Центральном районе убрали 84 кубометра бумажных объявлений

5 Августа 2022 г.
Также вывезли 544 картонных табличек, 169 растяжек и баннеров, 121 штендера и т.д.
Новости Красноярска: В красноярском центре охраны материнства и детства в июле родились 16 двойняшек

В красноярском центре охраны материнства и детства в июле родились 16 двойняшек

5 Августа 2022 г.
Всего за месяц появились на свет 284 ребёнка
Новости Красноярска: На нескольких улицах Красноярска для автовладельцев нанесут более удобную разметку

На нескольких улицах Красноярска для автовладельцев нанесут более удобную разметку

5 Августа 2022 г.
Разметка появится на Дубровинского, Лесопарковой и Парижской Коммуны
Новости Красноярска: Более 1 800 инвалидов Красноярского края нашли работу

Более 1 800 инвалидов Красноярского края нашли работу

5 Августа 2022 г.
Предпринимательством занялись 7 инвалидов
Новости Красноярска: 208 жителей Красноярского края за неделю пострадали от укусов клещей

208 жителей Красноярского края за неделю пострадали от укусов клещей

5 Августа 2022 г.
28 из общего числа пострадавших являются детьми
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 201 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 201 человек

5 Августа 2022 г.
Вылечились за сутки 85 жителей региона
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

3 Августа 2022 г.
Его обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе в ДТП погибли два пассажира мотоблока

В Большемуртинском районе в ДТП погибли два пассажира мотоблока

3 Августа 2022 г.
Водитель мотоблока устанавливается
Новости Красноярска: В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

31 Июля 2022 г.
Инцидент произошел в деревне Сухо-Ерша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru