Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут на Красноярской железной дороге

В Красноярске спортивно-музыкальный праздник состоится в Татышев-парке. Откроет его традиционный благотворительный забег «Достигая цели».

Бегунам предстоит преодолеть 5 километров. В настоящее время о своём желании выйти на дистанцию заявили более б00 красноярцев. Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети». Всем участникам вручат памятную медаль с символикой Красноярской железной дороги. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.

Праздник продолжит церемония награждения лучших тружеников магистрали. Железнодорожников поздравят начальник КрасЖД Алексей Туманин, губернатор Красноярского края Александр Усс, представители Законодательного Собрания региона и администрации города Красноярска

Далее гостей ждёт развлекательная программа - выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки и конкурсы. В частности, на одной из площадок праздника откроется выставка ретро-техники «Колесо времени».

Мероприятия в честь Дня железнодорожника в этот же день пройдут в Абакане и на всех крупных станциях магистрали в Красноярском крае и Хакасии

По материалам КрасЖД