«Россети» поддерживают малый и средний бизнес в Красноярском крае

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич обсудили расширение сотрудничества электросетевого комплекса с малым и средним бизнесом.

Участники встречи рассмотрели итоги работы энергокомпании с субъектами малого и среднего предпринимательства, расширение доступа МСП к закупкам организаций электроэнергетики, сетевой комплекс, технологическое присоединение к инфраструктуре и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.

Стороны также обсудили возможные механизмы реализации законодательных новшеств по программам развития поставщиков для «выращивания» субъектов малого и среднего предпринимательства с правом заключения офсетных договоров.

Отметим, что между ПАО «Россети» и АО «Корпорация МСП» действует соглашение о сотрудничестве с 2015 года.

По итогам 2021 года объём заключенных договоров компании с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) с учётом спецторгов увеличился на 19 % по сравнению с 2020 годом и составил 217,5 млрд рублей. Доля малого бизнеса в общем объёме закупок с учётом договоров субподряда — 78 % при минимальном уровне, установленном для компаний с госучастием, в размере 20 %.

Стоит отметить, что в «Красноярскэнерго» больше половины закупок приходится на МСП. Энергетики покупают у малого и среднего бизнеса строительные и электротехнические материалы, запчасти для спецтехники, инструменты и оборудование. За первое полугодие сумма закупок — 266 млн, из них 62 млн — красноярские поставщики, такие как, «Сибирские электро системы» (электротехническое оборудование), «Белкрас» (производство опор линий электропередачи), «Амес» (производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры), «Промтекс» (пошив спецодежды). В этом году красноярский филиал «Россети Сибирь» заключил 87 договоров на закупку у субъектов малого и среднего бизнеса.

— Малый и средний бизнес — важный сектор экономики. Он берёт на себя большую часть сервисных функций и является источником новых идей и технологических инноваций. Группа «Россети» — один из крупнейших заказчиков у МСП и активно участвует в госпрограммах поддержки. Российские малые и средние предприятия поставляют нашим компаниям почти 9 тысяч всевозможных товаров и услуг. Они, наравне с крупными корпорациями, наши надёжные партнёры в импортозамещении, развитии и модернизации электросетевого комплекса, — отметил Андрей Рюмин.

Более того, холдинг на постоянной основе реализует меры по повышению привлекательности закупочных процедур для субъектов МСП — сокращает число необходимых документов, сроки оплаты поставок, снижает требования к независимому обеспечению, упрощает порядок проведения неконкурентных «малых» закупок с использованием электронных площадок. «Россети» также разработали программу партнёрства. К ней присоединились 565 малых и средних предприятий.

В «Россетях» действует постоянный совещательный орган, который занимается вопросами эффективности закупок. Он предусматривает обмен информацией и обучающие семинары. В работе задействованы институты развития, общественные организации и объединения предпринимателей.

— Важно, чтобы несмотря на санкционные ограничения компании с госучастием продолжали поддерживать малый бизнес и закупать у них товары по правительственной 25 % квоты. Кроме того, мы обсудили участие «Россетей» в программе выращивания МСП-поставщиков и перспективы заключения офсетных договоров, которые поручил запустить президент России. Это позволит реализовывать политику импортозамещения, а также создавать в стране новые производства при поддержке госкомпаний, — сказал Александр Исаевич.

Фото: © ПАО "Россети Сибирь"