Ольга Бузова похвалила новую станцию метро в Новосибирске

В социальных сетях певица и телеведущая, Ольга Бузова, рассказала своим подписчикам о новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Ольга поделилась, что станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. На станции «Спортивная» будут установлены датчики и две зоны с режимами тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно.

Помимо артистки станцию также отметил солист группы "Руки вверх", Сергей Жуков.

Отметим, что станция «Спортивная» станет 14-й по счету в новосибирском метро и первой, построенной за минувшие 10 лет.

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости