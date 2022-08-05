Ольга Бузова похвалила новую станцию метро в Новосибирске

В социальных сетях певица и телеведущая, Ольга Бузова, рассказала своим подписчикам о новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
Ольга поделилась, что станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. На станции «Спортивная» будут установлены датчики и две зоны с режимами тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно.
Помимо артистки станцию также отметил солист группы "Руки вверх", Сергей Жуков.
Отметим, что станция «Спортивная» станет 14-й по счету в новосибирском метро и первой, построенной за минувшие 10 лет.
Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости