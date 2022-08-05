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Ольга Бузова похвалила новую станцию метро в Новосибирске

Главная Общество
Красноярск
20:15 5 Августа 2022
общество, метро, звезды
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В социальных сетях певица и телеведущая, Ольга Бузова, рассказала своим подписчикам о новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске. 

Ольга поделилась, что станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. На станции «Спортивная» будут установлены датчики и две зоны с режимами тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. 

Помимо артистки станцию также отметил солист группы "Руки вверх", Сергей Жуков. 

Отметим, что станция «Спортивная» станет 14-й по счету в новосибирском метро и первой, построенной за минувшие 10 лет. 

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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