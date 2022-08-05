Житель Алтайского края сфотографировал занесённую в Красную книгу России синюю пчелу

Геннадий Бирючев из Барнаула заметил в с. Косиха ярко-синюю пчелу, собиравшую нектар на приусадебном участке. Она показалась мужчине в разы больше обычной. Профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологи АлтГУ, доктор биологических наук Роман Яковлев рассказал altai.aif.ru, что это насекомое вовсе не чудо, просто приметное и из-за своего яркого вида кажется экзотичным. Называется пчела–плотник. Насекомое широко распространено в России, в южных регионах, в европейской части, в Сибири.

— Достаточно крупный род, в роде около полусотни видов. На Алтае распространён именно плотник обыкновенный, — поясняет учёный.

По его словам, синие пчёлы живут они по-отдельности. Самки выгрызают гнёзда в трухлявой древесине, в старых постройках, заборах, и там откладывают яйца.

Взрослые особи питаются нектаром. Мёд они производят в малом количестве и только для собственных нужд.

Размер пчелы — около 2,5 см. У нее фиолетовое (или синее) тело и крылья. Бояться их не стоит, так как они безвредные, и уж тем более нельзя их убивать — вид внесён в Красную книгу.

Фото: © Геннадий Бирючев