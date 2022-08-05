На Алтае пресекли ввоз в Россию крупной партии экстремистской литературы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли ввоз в Россию более 100 экземпляров партии литературы, запрещённой в РФ экстремистской организации «Свидетелей Иеговы», сообщает пресс-служба управления.

Книги выявлены в автомобильном пункте пропуска Веселоярск во время осмотра грузовика, направляющегося на въезд в РФ под управлением иностранцев.

С начала года сотрудниками было изъято из незаконного оборота более 150 экземпляров запрещённой литературы.

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