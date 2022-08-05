Мотопомпы используют специалисты при тушении лесного пожара возле озера Лама в Красноярском крае

В Красноярском крае рядом с озером Лама продолжает гореть лес. Для ликвидации огня пожарные применяют мотопомпы. В краевом Лесопожарном центре отметили, что за ситуацией наблюдают при помощи спутников. В ликвидации возгораний задействованы три группы. Также в тушении пожаров участвуют арендаторы лесных участков.

По словам первого замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Большакова, оперативное реагирование на пожар позволило сдержать его. В настоящее время возгорание удалось частично локализовать и открытого горения нет.

При этом специалисты фиксируют отдельные очаги тления мха и плотной травы, что создает задымление на некоторых территориях. Добавим, что пожарные для борьбы с огнем прокладывают рукава и забирают воду из озера, используя мотопомпу.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости