На Алтае браконьеров осудили за незаконную охоту на козерога в нацпарке

В Республике Алтай двоих мужчин осудили условно на один год и десять месяцев с испытательным сроком два года каждому за нелегальную охоту на сибирского горного козла в национальном парке «Сайлюгемский», сообщается на официальном сайте Всемирного фонда дикой природы России.

Осужденных задержали в нацпарке в августе 2021 года с тушей козерога, огнестрельным оружием и боеприпасами. Они сопровождали ещё двоих браконьеров из Москвы.

Отметим, что численность сибирских горных козлов (козерогов) на Алтае с 2015 года снизилась более чем в два раза — до 3 тыс. 761 особи. В конце июля 2022 года квота на его добычу была обнулена по указу главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Козероги —главная добыча редкого хищника — снежного барса, больше половины популяции которого обитает в Горном Алтае. Браконьерство на козерога влияет на благополучие барса.

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