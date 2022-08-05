200 часов обязательных работ получила мать выпавшего из окна ребенка в Красноярске

В Красноярске 23-летней местной жительнице назначили 200 часов обязательных работ. Женщина оставила своего четырехлетнего ребенка одного дома, который впоследствии выпал из окна 4-го этажа.

В прокуратуре Красноярского края рассказали, что все произошло 24 апреля этого года на улице Марковского, 50. Местные жители нашли ночью на земле плачущего ребенка. Мать несовершеннолетнего ушла из дома и оставила его без присмотра, надеясь, что он не проснется до ее прихода. Однако ребенок проснулся и захотел покинуть квартиру, но двери оказались заперты.

В результате четырехлетний мальчик вышел на незастекленный балкон, забрался на табуретку и залез на перила, после чего упал и получил многочисленные травмы. На данный момент ребенок уже выздоровел. Мать несовершеннолетнего находится на профилактическом учете.

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости