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200 часов обязательных работ получила мать выпавшего из окна ребенка в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
17:15 5 Августа 2022
прокуратура, ребенок, суд, в красноярске, пострадавшие
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В Красноярске 23-летней местной жительнице назначили 200 часов обязательных работ. Женщина оставила своего четырехлетнего ребенка одного дома, который впоследствии выпал из окна 4-го этажа.

В прокуратуре Красноярского края рассказали, что все произошло 24 апреля этого года на улице Марковского, 50. Местные жители нашли ночью на земле плачущего ребенка. Мать несовершеннолетнего ушла из дома и оставила его без присмотра, надеясь, что он не проснется до ее прихода. Однако ребенок проснулся и захотел покинуть квартиру, но двери оказались заперты.

В результате четырехлетний мальчик вышел на незастекленный балкон, забрался на табуретку и залез на перила, после чего упал и получил многочисленные травмы. На данный момент ребенок уже выздоровел. Мать несовершеннолетнего находится на профилактическом учете.

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

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