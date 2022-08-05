В Ергаках стартовал фестиваль бега по лесным и горным тропам

В природном парке «Ергаки» начался фестиваль бега по лесным и горным тропам SKYRUNFEST. Участие принимают порядка 300 спортсменов, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Подготовлены три дистанции разной степени сложности и протяженности (от 12 до 35 км с набором высоты до двух тысяч метров). Маршрут будет пролегать по самым живописным местам парка — перевал Художников, озеро Каровое, Парабола, Птица, озеро Художников, Висячий Камень, Спящий Саян, озеро Радужное и т.д.

На дистанции организованы пункты питания, там работают волонтёры и врачи.

По итогам спортсмены получат призы и медали.