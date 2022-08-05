Футболисты «Енисея» сыграют против московского «Велеса» в Красноярске 6 августа

В субботу, шестого августа, в Красноярске состоится игра 4-го тура Первой лиги. ФК «Енисей» на своем поле примет московский «Велес». После трех игр «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем распоряжении 5 очков. От лидирующего КАМАЗа «красноярские львы» отстают на 4 очка.

Московский «Велес» является одним из аутсайдеров турнирной таблицы и располагается на 15-й строчке с тремя очками в активе. Добавим, что встреча «Енисей» - «Велес» состоится в субботу и пройдет в футбол-арене «Енисей». Начало игры в 17:00.

Фото: © ФК «Енисей»