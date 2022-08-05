8 тысяч рублей штрафа заплатит житель Железногорска за прогулку на электросамокате

В Красноярском крае сотрудниками ГИБДД к административной ответственности был привлечен 22-летний житель Железногорска. Он катался на электросамокате, мощность двигателя которого составляет свыше 250 Вт.

В ГИБДД России по региону рассказали, что молодого человека остановили вечером в городском парке. Он управлял электросамокатом, который по конструктивным особенностям относится к категории «мопед». У железногорца, в свою очередь, отсутствовало право управления транспортными средствами. В результате жителю Железногорска назначили штраф на сумму в восемь тысяч рублей.

Фото: © Никита Алексеев