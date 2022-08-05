Более 1 800 инвалидов Красноярского края нашли работу

За год благодаря краевой службе занятости более 1 800 жителей региона, имеющих ограниченные возможности здоровья трудоустроены делопроизводителями, менеджерами, электромонтёрами, операторами ЭВМ, закройщиками, бухгалтерами, администраторами. Об этом сообзают на сайте правительства Красноярского края.

Например, енисейский центр занятости населения нашёл работу для 30 человек. Мужчина трудоустроен судовым механиком в Подтесовскую ремонтно-эксплуатационную базу флота, другой житель Енисейского района работает теперь товарным оператором в торговой организации. Женщина устроилась документоведом в школу с. Озерное.

В Железногорске трудоустроены 40 жителей. Один из них принят на вакансию укладчик-упаковщик в фирму по производству сувенирной продукции.

При содействии службы занятости предпринимательством занялись 7 инвалидов. К примеру, в Норильске мужчина начал предоставлять транспортные услуги, а в Назарово, Сосновоборске и Лесосибирске жители открыли салоны красоты и парикмахерские.

Около 100 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в оплачиваемых общественных работах по озеленению, уборке территории и обслуживанию зданий.

Более 600 инвалидов трудятся на временных рабочих местах диспетчерами, операторами call-центра, кухонными работниками и т.д. Для них это возможность проявить себя и закрепиться на предприятии.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости