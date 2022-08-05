На севере Красноярского края горят 1,1 тысячи гектаров леса

На 5 августа в Красноярском крае действуют два лесных пожара в Таймырском и Эвенкийском районах на площади 1,1 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали лесной пожар в Минусинском районе. Тушением занимались более 20 человек и 2 единицы техники. 7 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожар произошёл по вине жителей.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков