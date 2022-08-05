Красноярская дзюдоистка Валерия Соловей выиграла золотую медаль на спортивных играх «Дети Азии»

Дзюдоистка Валерия Соловей, выступающая за Красноярский край, успешно выступила на VII Международных состязаниях «Дети Азии». Напомним, что соревнования проходят во Владивостоке.
В очередной день турнира красноярка стала сильнейшей в весе 70+ килограмм. Таким образом, Валерия Соловей принесла еще одну золотую медаль в копилку сборной команды СФО.
Ранее Sibnovosti рассказывали, что красноярская спортсменка Мария Белясова завоевала золотую медаль по борьбе на спортивных играх «Дети Азии».
Фото: © Telegram-канал Министерства спорта Красноярского края