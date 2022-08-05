В октябре в Красноярске откроют ещё один корпус онкодиспансера

На стройплощадке Краевого онкодиспансера продолжается возведение палатного корпуса на 324 койки. Он будет рассчитан на 260 пациентов, которые могут пребывать в больнице круглосуточно и на 64 пациента в дневном стационаре, пишут на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Строительные работы почти закончены. В конце августа здание будет введено в эксплуатацию. В октябре в новом корпусе планируют начать приём первых пациентов.

Отметим, что палатный корпус онкологического диспансера начали строить в 2020 году, завершить строительство по плану должны были в конце 2021, но в проект были добавлены дополнительные объёмы, внёс свои коррективы и COVID-19, изменилась логистика поставки стройматериалов.

Министр здравоохранения края Борис Немик принял участие в работе выездного штаба по контролю строительства. Он проверил степень готовности корпуса и поступающее оборудование.

С началом работы нового корпуса трансформируют систему распределения лекарств, ведь новое помещение с контролем температурного режима позволит централизовать хранение лекарств учреждения. Это благоприятно скажется на усилении системы контроля качества оказания медпомощи в краевом онкодиспансере.

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