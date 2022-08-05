В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

В Красноярске в четверг, 4 августа, в одном из домов на улице Шевченко из окна выпал трехлетний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МВД России по краю.

По официальной информации, несовершеннолетний выпал из незакрытого окна квартиры на 2-м этаже. В результате с травмами различной степени тяжести его увезли в больницу. Инспекторами ПДН было установлено, что в момент падения мальчика в квартире находились 44-летняя мама мальчика, старшие братья и 23-летняя сестра. Ранее семья не состояла на учете в органах внутренних дел.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости