4 года колонии получил житель Шарыповского района за хищение у граждан более 2,8 млн рублей

В Красноярске был вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 2,8 млн рублей. Подсудимым оказался 37-летний житель Шарыповского района, которого признали виновным в 18 преступлениях.

Судом было установлено, что на протяжении 2017 и 2018 годов злоумышленником заключались договора с гражданами на возведение малоэтажных зданий. Работы в установленный срок выполнены не были и деньги гражданам возвращены не были.

Незаконными действиями подсудимого гражданам был причинен ущерб в размере более 2,8 млн рублей. По решению суда мужчина был приговорен к четырем годам исправительной колонии общего режима.

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