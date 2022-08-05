В красноярской детской больнице № 5 появилась новая стоматологическая установка за 1,2 млн рублей

В кабинете неотложной помощи КМДКБ № 5 установили новую стоматологическую установку, стоимость которой 1,2 млн рублей.

Оборудование приобрели на средства бюджета Красноярского края, пишут на сайте регионального министерства здравоохранения.

Установка имеет блок врача, оснащённый 5-ю инструментами и блок ассистента, оснащённый 2-мя аспирационными трубками и 2-мя инструментами. Также оборудование имеет максимально удобное для пациентов кресло.

Напомним, в конце июля в КМДКБ № 5 установили новое анестезиологическое оборудование, стоимостью 6,4 млн рублей.

Данное оборудование более удобное и гибкое, что позволяет работать с большинством пациентов при различных клинических ситуациях. Технологии в поступившем оборудовании повышают точность подачи газа и удобство работы, обеспечивает надёжную помощь при проведении анестезии.

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