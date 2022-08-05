В центре Красноярска велосипедист угодил под колеса автомобиля

В Красноярске в районе речного вокзала велосипедист попал под колеса автомобиля. Запись инцидента появилась в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, что пострадавший, не дожидаясь красного сигнала светофора, поехал поперек проезжей части. В результате велосипедиста сбила белая иномарка. Потерпевший после ДТП двигался и находился в сознании, однако очевидцы сообщают, что на место инцидента приезжал реанимобиль.

Красноярцы в комментариях выразили недоумение в связи с действиями велосипедиста и отметили его «отвагу», которую он проявил при выезде на оживленную дорогу.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости