В Красноярске презентуют обновлённое здание речного вокзала

Объект культурного наследия находился в стадии активной реконструкции 4 года.

— Можно сказать, что реконструкция завершена. Фасад и лестница готовы. Скоро здание будет освобождено от забора. Если всё пойдет по графику, то ближе к 15 августа состоится презентация обновлённого здания, — рассказал НКК Александр Зырянов, главный инженер компании-собственника объекта.