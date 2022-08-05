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В водоемах Красноярского края обнаружены энтерококки и кишечная палочка

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Красноярск
13:00 5 Августа 2022
река, вода, роспотребнадзор, в красноярском крае, озеро
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В Красноярском крае в июле специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили водоемы и выявили превышение некоторых микробиологических показателей. Так, например, в реке Кача (район пос. Солонцы) в 3,5 раза превышение энтеркокков. В реке Базаиха (у моста в районе Бобрового лога) — содержание энтерококков в воде превышено в 3,5 раза, общие колиформные бактерии — в 1,4 раза, кишечная палочка — в 2,5 раза. Также в Енисее (рядом с мостом «777») выявлено превышение колиформных бактерий в 1,4 раза. 
На красноярском водохранилище (Дивногорск) — содержание колиформных бактерий превышено практически в 5 раз. В озере Мясокомбината содержание энтеркокков превышено в 4 раза. Таким образом, превышение перечисленных показателей означает фекальное загрязнение водоема. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

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