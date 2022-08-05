В окрестностях Дивногорска стали выходить медведи

Администрация Дивногорска предупреждает жителей, о том что в окрестностях города стали выходить медведи.

По словам сотрудников 2 медведя чуть не стали виновниками автоаварии в районе поселка Манский, еще 3 маленьких хищника нередко стали появляться в дачном поселке возле реки Лиственки на левом берегу Енисея.

Жителей Дивногорска и его гостей просят быть внимательными и осторожными в лесу, а также советуют перед походом зарядите телефон и установите на него мобильное приложение 112.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости