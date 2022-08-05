В Большой Мурте за звание лучшего лесного пожарного Красноярского края боролись 9 сотрудников Лесопожарного центра. Соревновались работники наземных и авиаподразделений ЛПЦ из Красноярска, Пировского муниципального округа, Курагинского, Енисейского, Балахтинского, Большемуртинского и Назаровского районов. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Третье место занял тракторист Большемуртинской лесопожарной станции Андрей Якимов. Второе место досталось Денису Замесову, парашютисту-пожарного Ярцевского авиаотделения.

Лучшим лесным пожарным Красноярского края стал Фёдор Канзычаков, бригадир лесопожарной бригады Красноярской лесопожарной станции. Он представит регион на федеральном этапе VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022», который пройдёт в сентябре в Подмосковье.

— Я ехал сюда только себя испытать, поэтому победа для меня стала неожиданностью. Соперники были достойные! когда всех объявили, а меня нет, я понял, что у меня первое место, — поделился он. — В прошлом году тоже принимал участие, но даже не попал в тройку лидеров. В этом году было больше времени на подготовку. Чувствую сейчас за собой большую ответственность!