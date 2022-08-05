40-летний житель Дудинки подозревается в краже лодочного прицепа

В Красноярском крае полицейским удалось задержать злоумышленника, который подозревается в краже лодочного прицепа у жителя Дудинки. В полицию обратился 41-летний мужчина и рассказал, что с прибрежной зоны Енисея неизвестными был похищен лодочный прицеп. Ущерб составил около 60 тыс рублей.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что пострадавший в утреннее время на своей машине приехал на берег и спустил лодку с прицепа, после чего поплыл рыбачить. Прицеп мужчина решил оставить на берегу Енисея. Вечером потерпевший обнаружил, что прицеп исчез.

Впоследствии стражи правопорядка выяснили, что подозреваемым является 40-летний житель Дудинки, который отогнал прицеп в гараж своего приятеля и хотел распорядиться им по своему желанию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1982 года рождения. Северянин отогнал лодочный прицеп в гараж к знакомому, а позже хотел распорядиться им по собственному усмотрению. В отношении злоумышленника завели дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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