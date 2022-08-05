6 июля «В центре Мира» посветят здоровому образу жизни

Фестивальный квартал (от ул. Обороны до ул. Диктатуры Пролетариата)

На зелёном газоне в 12:00 начнётся занятие по йоге для старшего поколения. Затем покажут тренировки юных гимнасток, мастер-классы по упражнениям с булавой, обручем и мячом.

Будут организованы площадки по напольному кёрлингу и северной ходьбе. Желающие смогут посоревноваться в меткости на большом надувном дартсе. Также можно будет сыграть в настольный хоккей и нарды.

Гостей ждут мастер-классы от спортсменов игры в хоккей с мячом из «Енисея» и автограф-сессия. Кроме того, планируется выставка, посвящённая парусному спорту и водомоторной технике.

Площадка перед памятником Поздееву

В 12:00 запланированы силовые функциональные упражнения. Затем программа продолжится суставной гимнастикой, мастер-классами танцевальных движений зумбы и бачаты и занятия по стретчингу. Также пройдут тренировки по фитнесу.

Во второй половине дня выступят артисты детской вокальной студии «Звёздный дождь» и музыкального дуэта «Джулай».

Сквер Пушкина

В 13:00 выступит солист Театра оперы и балета Алексей Перепрыгин.

В 14:00 стартует игра «Мафия».

В 16:00 на сцене появится участница конкурса «Красноярск рукотворный» Алёна Рубанова. В 18:00 выступит участник проекта — школа Родиона Гранина.

Зелёный газон на улице Кирова

Вся территория будет посвящена детям.

Переулок Поздеева

С 12:00 локации развернут библиотеки, где можно будет поиграть в настольные игры, поучаствовать в викторинах и многое другое.

В 15:00 художественная студия «Мира» проведёт занятие по живописи акрилом. В 19:00 пройдёт мастер-класс по технике акварельного скетчинга.