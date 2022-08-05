Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж мототехники

В Красноярске с июня в дежурные части отделов полиции обратились 10 жителей с заявлениями о пропажах спортивных мотоциклов, мопедов и одного квадроцикла.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ко всем случаям причастен один и тот же мужчина. Также сотрудники полиции установили, что техника была украдена со стоянок, в том числе подземных.

Полицейские выяснили, что нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Красноярска.

Следователи МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража».

Одну из пропаж сотрудникам полиции удалось найти и вернуть владелице. Остальную технику подозреваемый успел сбыть.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович