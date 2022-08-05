В Дивногорске разыскивают 20-летнюю девушку с татуировкой в виде «лица чертика»

В Красноярском крае волонтеры начали поиски 20-летнее Миланьи Б. из Дивногорска. В соцсетях группы «Поиск пропавших детей» рассказали, что девушка ушла из дома, 1 августа, в 10 утра и не вернулась.

Приметы: рост пропавшей около 1 м 65 см, она худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи на ней был брючный костюм светло-бежевого цвета и светлые кроссовки. Как отмечают волонтеры, на правой руке девушки есть тату «лицо чертика». Если вы располагаете информацией о судьбе пропавшей, позвоните по номерам: 8(39144)3-31-02 или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk