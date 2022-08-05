В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 251 человек

Подтверждённых диагнозов на 4 августа — 251. За всё время пандемии в регионе выявлено 369 055 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Госпитализировано за сутки — 37, вылечились 72 человека за сутки.

Напомним, в Красноярском крае растёт число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей количество заболевших увеличилось в 2,5 раза.

Во всех исследованных пробах выявлен «Омикрон». Подвариант BA.2.75 («Кентавр») не обнаружен, — пишет он. Более 60 % приходится на субвариант «Омикрона», известный как ВА.5. Он является очень заразным. Но заболевание, вызванное этим подвариантом, протекает мягче и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев. Поэтому риски резкого роста числа госпитализаций — низкие.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков