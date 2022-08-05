В Железнодорожном районе на зданиях монтируют подсветку

В Железнодорожном районе Красноярска зажглась новая подсветка на зданиях и арт-объектах.

Новое контурное освещение появилось на улице Маерчака 4, где продолжается благоустройство в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». После окончания всех ремонтных работ на улице появятся тематические арт-объекты.

Также на улице Профсоюзов появилось световое оборудование. На улице уже монтировали 14 ламп и подсветили 15 деревьев.

В скором времени и на улице Железнодорожников подсветят арт-объект района - паровоз. Такое световой выделение объекта было сделано по просьбе жителей района, которые рассказали, что в темное время паровоз не видно

Фото: © Администрация Красноярска