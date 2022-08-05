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В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

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Красноярск
10:10 5 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, убийство
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В Красноярском крае завершилось расследование уголовного дела об убийстве 41-летней женщины.

По версии следствия, 23 июля 2021 года четверо мужчин (два жителя Берёзовского района 24-х и 30-ти лет и два жителя Воронежской области 20-ти и 34-х лет) приехали в красноярское кафе, чтобы выпить и отдохнуть. Там они познакомились с потерпевшей. После закрытия заведения около 02:00 мужчины предложили ей продолжить отдых и направились на автомобиле в лес Берёзовского района.

Воспользовавшись беспомощным состоянием уснувшей, двое мужчин похитили у неё ювелирные украшения, затем в лесу втроём совершили изнасилование женщины.

После того как она пришла в себя двое мужчин похитили у неё телефон, деньги и банковскую карту. Чтобы она назвала пин-код, два других обвиняемых лопатой выкопали для неё могилу и стали угрожать.

Чтобы скрыть преступления обвиняемые сожгли документы женщины. Затем электрическим проводом задушили её, а тело они сокрыли в яме и присыпали землёй. Похищенную ювелирку сдали в ломбард и покинули Красноярский край.

Тело было обнаружено 1 августа 2021 года.

Всех обвиняемых заключили под стражу.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Фото: © krk.sledcom.ru

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