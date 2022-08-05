В Ачинске мужчина из-за ревности зарубил топором гостя и ранил сожительницу

2 августа в Ачинске в квартире дома по ул. Южная промзона, 10Б обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Кроме того, в больницу поступила 49-летняя женщина с колото-резаными ранениями.

Как пишут на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего ачинца по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, ночью 2 августа потерпевшая распивала спиртное в квартире у соседей по ул. Южная промзона, 10Б. К компании присоединился мужчина. Пьяные женщина и гость уснули на диване. В квартиру соседей пришёл сожитель женщины и устроил сцену ревности. Во время конфликта злоумышленник взял топор и нож и нанёс потерпевшему удары в область головы и передней поверхности грудной клетки. В драку вмешалась сожительница, но злоумышленник нанёс ей ножом удары в область лица и шеи. Потерпевший скончался, женщину же доставили в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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