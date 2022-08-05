5 августа
Красноярск
погода +15 °C
60.26
 
€ 61.09
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске мужчина из-за ревности зарубил топором гостя и ранил сожительницу

Главная Общество
Красноярск
08:56 5 Августа 2022
общество, происшествия, ачинск, убийство
версия для печати Ico_print

2 августа в Ачинске в квартире дома по ул. Южная промзона, 10Б обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Кроме того, в больницу поступила 49-летняя женщина с колото-резаными ранениями.

Как пишут на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего ачинца по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, ночью 2 августа потерпевшая распивала спиртное в квартире у соседей по ул. Южная промзона, 10Б. К компании присоединился мужчина. Пьяные женщина и гость уснули на диване. В квартиру соседей пришёл сожитель женщины и устроил сцену ревности. Во время конфликта злоумышленник взял топор и нож и нанёс потерпевшему удары в область головы и передней поверхности грудной клетки. В драку вмешалась сожительница, но злоумышленник нанёс ей ножом удары в область лица и шеи. Потерпевший скончался, женщину же доставили в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На севере Красноярского края горят 1,1 тысячи гектаров леса

На севере Красноярского края горят 1,1 тысячи гектаров леса

5 Августа 2022 г.
За сутки более 20 человек ликвидировали лесной пожар в Минусинском районе
Новости Красноярска: Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж мототехники

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж мототехники

5 Августа 2022 г.
Общая сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

В Красноярске трехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа

5 Августа 2022 г.
С травмами различной степени тяжести ребенка доставили в больницу
Новости Красноярска: В Дивногорске разыскивают 20-летнюю девушку с татуировкой в виде «лица чертика»

В Дивногорске разыскивают 20-летнюю девушку с татуировкой в виде «лица чертика»

5 Августа 2022 г.
На руке пропавшей изображено «лицо чертика»
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 251 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболел 251 человек

5 Августа 2022 г.
Госпитализировано за сутки — 37 жителей
Новости Красноярска: В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

5 Августа 2022 г.
Всех обвиняемых заключили под стражу
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

3 Августа 2022 г.
Его обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха
Новости Красноярска: Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

1 Августа 2022 г.
Причина её ухода с должности: отставка мэра Сергея Ерёмина
Новости Красноярска: В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

2 Августа 2022 г.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru