2 новых теплых туалета начали работать для посетителей «Красноярских Столбов»

В Красноярске на «Центральных Столбах» открылись два новых теплых туалета. Они начали работать для туристов с первого августа.

Первое сооружение расположено на 2-й Поперечной недалеко от детского городка. Второй туалет был построен на кордоне Лалетино.



В социальных сетях нацпарка «Красноярские Столбы» отметили, что площадь каждого сооружения – 63 кв. м. Они оборудованы мужской и женской комнатами, а также для инвалидов. Кроме того, там есть кабинки для переодевания и комнаты для матери с ребенком. Добавим, что все туалеты доступны для посетителей с 10:00 до 17:00.

Фото: © vk.com/npkrasstolby