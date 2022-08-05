Две пенсионерки из Красноярска заблудились в лесу в районе Плодово-ягодной станции

В Красноярске в четверг, 4 августа, спасатели совместно с волонтерами и сотрудниками полиции проводили поисково-спасательные работы двух пенсионерок. Пожилые женщины ушли в лес в районе Плодово-ягодной станции для сбора дикоросов. Однако в установленное время не вернулись.

В результате в поисках красноярок участвовали 23 человека и три единицы техники. Спустя 2,5 часа женщин удалось найти. В связи со случившимся сотрудники МЧС просят жителей Красноярского края взять с собой памятку и изучить ее.

Фото: © Никита Алексеев