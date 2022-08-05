Экс-глава «УДИБ» пойдет под суд по обвинению в халатности при отлове собак в Красноярске

В Красноярске следственные органы окончили расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал бывший глава «УДИБ». Он обвиняется в халатности. Согласно версии следователей, с середины мая 2020 года по январь текущего года бывшим главой управления несмотря на бюджетное финансирование, не была организована должным образом работа по отлову и содержанию безнадзорных собак, часть которых были агрессивными и представляли угрозу для красноярцев.

С мая по декабрь 2020 года в «УДИБ» жители Красноярска с помощью информационно-диспетчерской службы пожаловались 2,5 тыс раз. С января по декабрь минувшего года – около 3,9 тыс жалоб, из которых 689 содержали сведения о местах обитания или нападения на красноярцев агрессивных животных. Отметим, что часть собак находились рядом со школами, дворами и детскими площадками.

Из-за халатности злоумышленника от нападений бездомных собак в разных районах Красноярска пострадавшими оказались свыше 200 человек, из которых потерпевшими были признаны 66 человек. Из них 46 - дети. Добавим, что материалы этого дела переданы в прокуратуру, после чего их направят в суд.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости