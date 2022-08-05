Небольшой дождь и +18 градусов ждут жителей Красноярска 5 августа

В Красноярске в пятницу, 5 августа, в городе сохранится пасмурная и дождливая погода. Как отмечают синоптики Гидрометцентра, в ночные часы будет от +8°C до +10°C. В дневные часы воздух прогреется до +16°C…+18°C. В течение суток в Красноярске будет облачно с прояснениями и небольшой дождь.

Добавим, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, при этом возможно усиление ветра до 12 м/c. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы и составит 746 мм ртутного столба.

Фото: © Никита Алексеев