Губернатор Александр Усс проверил работу объектов уличной торговли в Красноярске

В четверг, 4 августа, глава Красноярского края Александр Усс проинспектировал в краевом центре объекты ярмарочной торговли. Губернатор посетил рынки четырех районов Красноярска и поговорил горожанами, которые продают свою продукцию.

В региональном правительстве сообщили, что в настоящий момент в Красноярске для уличной торговли оборудовано 723 места. Из которых порядка 200 было создано за последний год по инициативе Александра Усса. Отметим, что мероприятия по развитию ярмарочной торговли на территории краевого центра и региона находятся на контроле губернатора.

В минувшем году главой региона было поручено благоустроить стихийные места торговли в Красноярске, развивать ярмарки и торговлю выходного дня. В реализации этих мероприятий участвует и бизнес, так как некоторые прилавки были изготовлены предпринимателями. Кроме того, проводится работа с владельцами крупных торговых точек для того, чтобы они выделяли места для людей, пожелавшими торговать своими овощами и фруктами, которые были выращены на их огороде.

По словам Александра Усса, он благодарен жителям Красноярска за то, что они пользуются местами для торговли, а также предлагают идеи по их модернизации. Планируется во всех районах краевого центра обустроить еще порядка 60 мест для торговли.

Организация современных и комфортных зон уличной торговли – такой же важный инструмент по поддержке местных производителей, как ярмарки. В минувшем году главой государства была поставлена задача по увеличению их числа в несколько раз. С начала текущего года в Красноярском крае провели уже свыше 1,2 тыс ярмарок. В краевом центре создано десять мест, куда каждый выходной приезжают ремесленники и сельхозпроизводители из различных муниципалитетов.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru