Два ребенка пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Шарыповском районе

В Красноярском крае в четверг, 4 августа, в Шарыповском районе произошла авария с участием трех автомобилей. В данном автопроисшествии пострадали три человека, из которых двое несовершеннолетних.

В ГИБДД по краю сообщили, что все произошло на 36 км трассы Шарыпово – Ужур – Балахта. Автомобиль Volkswagen под управлением 39-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, который от удара въехал в Lada Largus.

От удара две малолетние девочки, сидевшие в Lada Granta, получили травмы. Также пострадала 72-летняя женщина, находившаяся в Volkswagen. Отметим, что дети были пристегнуты ремнями безопасности в отличие от пенсионерки. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД завели дело об административном правонарушении.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости