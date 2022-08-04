Житель Омской области понесет наказание за убийство падчерицы

Областной суд Омска рассмотрит дело об убийстве 4-летней девочки.

Подсудимым стал 38-летний отчим ребенка, который в момент сильного алкогольного опьянения, избил и задушил. Убийство произошло в феврале этого года. Мужчину тут же задержали и завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии».

У убитой было два младших брата, которых после случившегося забрали органы опеки.

Обвиняемом грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок