4 августа
Красноярск
погода +19 °C
60.24
 
€ 61.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вера Оськина: «Партпроект «Культура малой Родины» существенно изменил театральный ландшафт не только края, но и страны»

Главная Общество
Красноярск
15:35 4 Августа 2022
общество, красноярск, партии
версия для печати Ico_print

Депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Культура малой родины» Вера Оськина рассказала о реализации направлений проекта, связанных с поддержкой театров - «Театры малых городов» и «Театры - детям». По ее словам, проект позволил театрам выйти на новый уровень по качеству оснащения и самих постановок. 

«Изменения здесь очень заметные, яркие. Спектакли, поставленные в рамках партпроекта, показывают, как существенно изменился художественный уровень новых постановок. И дело не в их количестве (около 180 - с учетом текущего года), а именно в их качестве. Спектакли становились более 90 раз номинантами краевого фестиваля «Театральная весна» и получили около 40 званий лауреатов в разных номинациях», - заявила парламентарий.

Особо депутат отметила постановки, представляющие Красноярский край на престижных фестивалях межрегионального и национального уровня.

«Спектакли Красноярского ТЮЗа, поставленные в рамках проекта «Культура малой Родины», обратили на себя внимание всей страны. Это «Хроники Нарнии. Племянник чародея», «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» (по мотивам произведений Клайва Льюиса), «Гоголь. Экспонаты» (по мотивам произведений Н.В.Гоголя). Спектакли были тепло встречены публикой во время их показа на гастролях театра в Москве. С этими спектаклями ТЮЗ представлял край во внеконкурсной программе Национального театрального фестиваля «Золотая маска», Международного Большого детского фестиваля в Москве, в фестивалях «НовоСибирский транзит» и «Реальный театр» и другие», - рассказала Вера Егоровна.

Она также отметила спектакль «Я нанял убийцу» городского драматического театра из Шарыпово, который был приглашен в конкурсную программу «Золотой маски» и завоевал эту престижную премию. Еще один спектакль, требующий внимания - постановка городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска - «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий, художник Яков Каждан). Спектакль стал номинантом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», был приглашен для участия в пяти крупных театральных фестивалях, и принес театру и всей постановочной группе заслуженную известность и любовь публики.

Канский драматический театр также побывал со своими постановками на нескольких фестивалях. Среди самых известных спектаклей театра - «Фотография, на которой меня нет» по повести Виктора Астафьева. Театр также стал обладателем диплома и серебряной статуэтки XVIII Всероссийского фестиваля в области театрального искусства для детей «Арлекин» со спектаклем «Ёжик и Медвежонок. Лирические истории» по сказкам С.Козлова.

Немало фестивальных наград собрал Красноярский театр кукол со спектаклем «Я-кулак. Я - А-н-н-а» по пьесе Марты Райцес.

«Безусловно, если бы не коронавирусная инфекция, наград и фестивалей у театров было бы значительно больше. Но уже сейчас можно отметить, что партийный проект «Культура малой Родины» существенно изменил театральный ландшафт не только края, но и страны, повысил художественный уровень спектаклей и привлек в театр новых, в том числе, молодых зрителей, которые, надеемся, искренне полюбили театр», - заключила Вера Оськина.

Отметим, поддержка учреждений культуры является одним из пунктов Народной программы партии «Единая Россия». Большое количество сельских клубов, детских театров и театров в малых городах России по-прежнему остро нуждаются в ремонте, обновлении материально-технической базы и расширении возможностей для улучшения качества работы. Депутаты от «Единой России» инициируют выделение средств из бюджетов всех уровней на обеспечение реализации партпроекта по всем его направлениям.

По материалам "диной России"

Фото: "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Два ребенка пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Шарыповском районе

Два ребенка пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Шарыповском районе

4 Августа 2022 г.
Также пострадала 72-летняя женщина
Новости Красноярска: Житель Омской области понесет наказание за убийство падчерицы

Житель Омской области понесет наказание за убийство падчерицы

4 Августа 2022 г.
Мужчина зверски избил девочку и задушил
Новости Красноярска: Роспотребнадзор проверит «Бархат-парк» после отравлений отдыхающих

Роспотребнадзор проверит «Бархат-парк» после отравлений отдыхающих

4 Августа 2022 г.
Жители Красноярского края отдыхали в аквапарке
Новости Красноярска: Сколько стоит похоронить человека в Красноярске в 2022 году

Сколько стоит похоронить человека в Красноярске в 2022 году

4 Августа 2022 г.
Спойлер: достаточно дорого
Новости Красноярска: В Красноярске в часть домов Центрального района вернется горячая вода 4 августа

В Красноярске в часть домов Центрального района вернется горячая вода 4 августа

4 Августа 2022 г.
Коммунальщики уже заполнили сети ТЭЦ-1
Новости Красноярска: Юные красноярцы стали первыми пассажирами нового комфортабельного электропоезда Красноярской железной дороги

Юные красноярцы стали первыми пассажирами нового комфортабельного электропоезда Красноярской железной дороги

4 Августа 2022 г.
Дети получили возможность побывать в кабине новейшего отечественного электропоезда
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

31 Июля 2022 г.
Инцидент произошел в деревне Сухо-Ерша
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

30 Июля 2022 г.
Он требовал у супруги выпивку
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

1 Августа 2022 г.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru