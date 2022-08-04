Вера Оськина: «Партпроект «Культура малой Родины» существенно изменил театральный ландшафт не только края, но и страны»

Депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Культура малой родины» Вера Оськина рассказала о реализации направлений проекта, связанных с поддержкой театров - «Театры малых городов» и «Театры - детям». По ее словам, проект позволил театрам выйти на новый уровень по качеству оснащения и самих постановок.

«Изменения здесь очень заметные, яркие. Спектакли, поставленные в рамках партпроекта, показывают, как существенно изменился художественный уровень новых постановок. И дело не в их количестве (около 180 - с учетом текущего года), а именно в их качестве. Спектакли становились более 90 раз номинантами краевого фестиваля «Театральная весна» и получили около 40 званий лауреатов в разных номинациях», - заявила парламентарий.

Особо депутат отметила постановки, представляющие Красноярский край на престижных фестивалях межрегионального и национального уровня.

«Спектакли Красноярского ТЮЗа, поставленные в рамках проекта «Культура малой Родины», обратили на себя внимание всей страны. Это «Хроники Нарнии. Племянник чародея», «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» (по мотивам произведений Клайва Льюиса), «Гоголь. Экспонаты» (по мотивам произведений Н.В.Гоголя). Спектакли были тепло встречены публикой во время их показа на гастролях театра в Москве. С этими спектаклями ТЮЗ представлял край во внеконкурсной программе Национального театрального фестиваля «Золотая маска», Международного Большого детского фестиваля в Москве, в фестивалях «НовоСибирский транзит» и «Реальный театр» и другие», - рассказала Вера Егоровна.

Она также отметила спектакль «Я нанял убийцу» городского драматического театра из Шарыпово, который был приглашен в конкурсную программу «Золотой маски» и завоевал эту престижную премию. Еще один спектакль, требующий внимания - постановка городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска - «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий, художник Яков Каждан). Спектакль стал номинантом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», был приглашен для участия в пяти крупных театральных фестивалях, и принес театру и всей постановочной группе заслуженную известность и любовь публики.

Канский драматический театр также побывал со своими постановками на нескольких фестивалях. Среди самых известных спектаклей театра - «Фотография, на которой меня нет» по повести Виктора Астафьева. Театр также стал обладателем диплома и серебряной статуэтки XVIII Всероссийского фестиваля в области театрального искусства для детей «Арлекин» со спектаклем «Ёжик и Медвежонок. Лирические истории» по сказкам С.Козлова.

Немало фестивальных наград собрал Красноярский театр кукол со спектаклем «Я-кулак. Я - А-н-н-а» по пьесе Марты Райцес.

«Безусловно, если бы не коронавирусная инфекция, наград и фестивалей у театров было бы значительно больше. Но уже сейчас можно отметить, что партийный проект «Культура малой Родины» существенно изменил театральный ландшафт не только края, но и страны, повысил художественный уровень спектаклей и привлек в театр новых, в том числе, молодых зрителей, которые, надеемся, искренне полюбили театр», - заключила Вера Оськина.

Отметим, поддержка учреждений культуры является одним из пунктов Народной программы партии «Единая Россия». Большое количество сельских клубов, детских театров и театров в малых городах России по-прежнему остро нуждаются в ремонте, обновлении материально-технической базы и расширении возможностей для улучшения качества работы. Депутаты от «Единой России» инициируют выделение средств из бюджетов всех уровней на обеспечение реализации партпроекта по всем его направлениям.

По материалам "диной России"

Фото: "Единая Россия"