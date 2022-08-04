Сколько стоит похоронить человека в Красноярске в 2022 году

Стало известно, сколько стоит организация похорон в Красноярске в этом году. В данной теме разобрался журналист «АиФ Красноярск». Отметим, что в случае смерти человека государство должно выделить бесплатно участок земли на кладбище. Кроме участка государством выделяется пособие на каждого умершего, размер которого в Красноярске составляет 8357,62 рубля.

Стоимость гробов начинается от 5 тыс рублей, на кресты из дерева – от 1,5 тыс рублей, на памятники – от 10 тыс рублей. Цены на оградки начинаются с 10 тыс рублей, а на венки – от 1,5 тыс рублей. За работы по захоронению придется отдать около 8 тыс рублей. Добавим, что за услуги катафалка придется отдать от трех до 12 тысяч рублей.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости