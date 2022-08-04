Владимир Путин исполнил желание школьницы из Железногорска

Жительница Красноярского края Мирослава побывала на плато Путорана. Школьница из Железногорска мечтала об этом долгое время и ее мечту претворил в жизнь президент РФ Владимир Путин.

Как рассказали в региональном правительстве, школьница написала письмо главе государства и в феврале ей был передан сертификат на летнее путешествие жемчужины таймырского Заполярья. За счет поддержки главы региона Александра Усса и «Норникеля» для юной жительницы Железногорска и ее мамы организовали вертолетную экскурсию.

Школьница смогла насладиться видами трех водопадов: Большой Иркиндинский, высота которого достигает 27 метров; стрелка Яктали – Дулисмар – то место, где реки объединяются в одно русло; крупнейший в стране по мощности потока водосброса Большой Курейский водопад.

По словам Мирославы, она очень благодарна Владимиру Путину за исполнение ее заветной мечты.

«Я ужасно рада!», - отметила школьница из Железногорска.

Мама Мирославы, в свою очередь, выразила огромную благодарность Александру Уссу, так как без его помощи и участия «Норникеля» поездка бы не состоялась. Добавим, что Мирослава вместе со своей мамой побывала на экскурсии в Норильске и Дудинке, а также прогулялась на катере по Енисею.

Фото: © предоставлено департаментом общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»