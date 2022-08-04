В Красноярске ждут заявок от желающих стать мэром

В Красноярске в четверг, 4 августа, официально начался прием заявлений от кандидатов, которые хотят занять пост главы города. Напомним, что в рамках внеочередной сессии Горсовета депутатами была принята добровольная отставка Сергея Еремина.

На момент публикации в Горсовете корреспонденту Sibnovosti заявили, что заявок ни от кого не поступало. Согласно постановлению Красноярского городского совета, участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, который достиг 21-летнего возраста, а также не имеющий ограничений для участия в выборах согласно ФЗ №67.

Также претенденту на пост градоначальника предстоит сдать документы, включая данные о доходах и имуществе, программу о своей деятельности на посту мэра, программу социального и экономического развития Красноярска на ближайшие пять лет. Отметим, что оценивать кандидатов будет комиссия, в которую войдут 10 человек.

Фото: © Никита Алексеев