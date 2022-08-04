Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвело производственные итоги за шесть месяцев 2022 года. В январе–июне предприятие выпустило 280,4 тыс. тонн и реализовало 287,6 тыс. тонн цемента.

По железной дороге клиентам направлено 8,8 тыс. тонн стройматериала, автотранспортом – 234,7 тыс. тонн, причем 34% (свыше 79 тыс. тонн) доставлено собственными цементовозами компании.

Наиболее востребованным в первой половине 2022-го стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020: завод выпустил 118,2 тыс. тонн данного вида (42% от общего объема произведенной продукции). Также спросом среди потребителей пользовался портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020, его доля в общем объеме – 27% (74,9 тыс. тонн).

В этом году в ассортименте ООО «Красноярский цемент» появилась новинка – композиционный портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А с суммарным содержанием доменного гранулированного шлака (Ш) и золы-уноса (З) от 12% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий (ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б). Данный вид цемента применяется при изготовлении бетонных и железобетонных сборных или монолитных конструкций, бетонных и строительных растворов, при проведении штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

В первом полугодии в подразделениях ООО «Красноярский цемент» выполнены плановые ремонты оборудования, модернизировано производство. Так, в цехе готовой продукции на линии палетирования смонтирована новая упаковочная машина стоимостью 19,4 млн рублей. Современное оборудование, способное выпускать по технологии «стретч-худ» 60 тонн палетированного цемента в час, установлено вместо полуавтоматического палетообмотчика, который за то же время выдавал лишь 20 тонн. Повышение производительности линии в три раза дает предприятию возможность оперативно удовлетворять растущие потребности строительного рынка в палетированном цементе. Причина популярности тарированного в мешки стройматериала на поддонах – удобство отгрузки, транспортировки и дальнейшего использования. Кроме того, плотная стретч-пленка надежно защищает продукцию от механического и атмосферного воздействия, в том числе при длительном хранении под открытым небом.

Как и прежде, в приоритете компании – повышение уровня экологической безопасности производства. В первом полугодии в цехе «Горный» запущен в эксплуатацию современный рукавный фильтр «Сфера», в цехе технического обслуживания оборудования введен в штат участок по ремонту и обслуживанию газоочистных установок, что позволит Красноярскому цементному заводу проводить текущие ремонты газоочистного оборудования своими силами, не привлекая сторонних специалистов.

В первой половине 2022 года обновился автопарк предприятия: на промплощадку поступили вилочный погрузчик Komatsu FD50YT-10 нового поколения и фронтальный погрузчик SDLG L968F. Для цеха «Горный» приобретен новый бульдозер тяжелого тягового класса Четра Т-25. Это современная, надежная, универсальная, ремонтопригодная машина, которая будет использоваться на карьере известняка для проведения горно-подготовительных работ, зачистки и планировки отвала, площадок для бурения взрывных скважин, для строительства дорог.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы в новом цехе «Помол». Запуск оборудования намечен на сентябрь 2022 года, пусконаладочный этап продлится до марта 2023-го. В следующий строительный сезон Красноярский цементный завод войдет уже с современным помольным подразделением. Ввод в эксплуатацию оборудования производительностью 100 тонн в час позволит предприятию увеличить выпуск сепарированного цемента – высококачественного продукта, обладающего стабильными свойствами.

«Красноярский цемзавод продолжает стабильно работать: выполняются плановые ремонты, ведется переоснащение цехов, модернизируется парк спецтехники, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Как и прежде, мы готовы обеспечивать потребителей качественной продукцией в необходимых объемах. Выполнение плана 2022 года, предусматривающего производство свыше 624 тыс. тонн цемента, зависит от емкости рынка и состояния экономики страны в целом».

Фото: © предоставлено пресс-службой АО «Сибирский цемент»