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Имущество жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы под видеоконтролем «Ростелекома»

Главная Общество
Красноярск
13:17 4 Августа 2022
общество, камеры, видео
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За первые шесть месяцев этого года «Ростелеком» установил 4 338 камер видеонаблюдения в домах абонентов Красноярского края, Хакасии и Тувы. В основном владельцы квартир и частных домов выбирают видеоконтроль для защиты имущества.

«Круглосуточное удаленное видеонаблюдение — это не только хороший способ защитить личное имущество. Для кого-то это еще возможность в режиме онлайн наблюдать за своими детьми, бабушками и дедушками, которые находятся дома или на даче одни. А кто-то таким образом контролирует работу строительных бригад. Для абонентов частного сектора мы разработали специальное предложение: при комплексном подключении проводного интернета, интерактивного телевидения и видеонаблюдения абонент получает выгоду — платит за три услуги по цене двух», — сказала Наталья Баженова, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители частного сектора могут подключить видеонаблюдение как внутри дома, так и снаружи. Оборудование оснащено датчиками движения и звука: при наличии подозрительных событий в кадре абоненту на смартфон будут приходить push-уведомления, что позволит быстро реагировать на любые ситуации. Архив записанной информации хранится в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Просматривать видео можно через личный кабинет и мобильное приложение, установленное на компьютере, планшете или смартфоне.

Оставить заявку на подключение видеонаблюдения, а также других услуг можно на сайте «Ростелекома» или в службе поддержки по номеру 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).

Фото предоставлено «Ростелеком»

По материалам  «Ростелеком»

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