В Красноярске стартовал медиафестиваль «Спас на Енисее-2022»

В Красноярске в четверг, 4 августа, официально начался IV гуманитарно-просветительский медиафестиваль «Спас на Енисее-2022». В торжественной церемонии открытия медиафестиваля приняли участие глава Красноярского края Александр Усс, председатель Заксобрания края Алексей Додатко, а также сопредседатель Жюри творческого конкурса «Спас на Енисее» Василий Нелюбин.

В этом году форум посвящен 200-летию Енисейской губернии, а его основной темой стала роль СМИ в развитии, а также укреплении геополитического и культурного пространства.

По словам губернатора Александра Усса, география медиафестиваля включает территорию от Крыма до Дальнего Востока и его популярность только растет. Глава Красноярского края также заявил, что в символике фестиваля присутствует белый и лазурный цвет, которые являются символами веры, доброты и чистоты. Именно такую журналистику и представляют участники медиафестиваля.

Отметим, что участников «Спаса на Енисее» поприветствовал депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев, а известный российский путешественник Федор Конюхов записал видеообращение, в котором пожелал участникам «взойти на духовный Эверест».

Добавим, что на фестиваль приехали более 100 Журналистов съехались из Красноярска, Красноярского края, Дивногорска, Канска, Хакасии, Читы, Улан-Удэ.

Фото: © Sibnovosti